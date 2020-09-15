Samandağ'da darp edilen kadının avukatı konuştu - Son Dakika

Samandağ'da darp edilen kadının avukatı konuştu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, akşam vakti N.T adlı kadın, iddiaya göre eski eşi Y.D'nin yumruklu saldırısına uğramıştı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Deniz Mahallesinde meydana gelen olayda N.T eski eşi tarafından saldırıya uğradı. Aldığı darbe sonucu baygınlık geçirerek yere düşen kadının yanında bulunan kız çocuğunun çığlıkları üzerine paniğe kapılan Y.D, olay yerinden kaçmıştı

Darp edilen kadının avukatı Cuma Irmak,Günümüzde gerçekleşmiş olan kadına yönelik şiddet olayı sebebiyle Hatay Barosu tarafından görevlendirildim.Samandağ polis merkezine saat 24: 00 ulaştım ve mağdur kadın ve 2 çocuğuyla beraber gerekli olan görüşmeyi yaptım.Yapmış olduğum görüşme içerisinde darp eden şüphelinin kadının eski eşi olduğunu öğrendim. Kadın, vermiş olduğu ifadesinde darp olayının evde başladığını ve sokak ortasında devam ettiğini tarafından iletildi.İfadelerin alınmasından sonra karakoldan ayrıldık.

Irmak, Akabinde dosyayı savcılıkta takip etmek amacıyla savcılığa gittim.Savcılıktaki işlemlerin ardından şüpheli hakkında Y.D hakkında uzaklaştırılma kararı verildi.Dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğiz, Samandağ' da konuşulan olayları aydınlatmak amacıyla bunu söylemek istiyorum,nefisi müdafaa çerçevesinde kısmende olsa kendini savunmaya çalıştı bunun içinde eski eşine vurmuşluğu vardır.Halkımız bu olayı abartarak konuşmaktadır Bunun önüne geçmemiz gerekiyor.Ayrıca kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına birkaç tavsiyem var,klavyede yazıp tutmak çok kolaydır ama buradaki en önemli görev anne babaya düşmektir. Anne baba çocuğuna ataerkil düşüncesini öğretmekten vazgeçerse kadına yönelik şiddetin birazda olsa azalacağı düşüncesindeyim. dedi