Samandağ'da denetim arttı motosiklet kazaları azaldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen her 4 ölümlü kazanın 3'üne motosikletlerin karıştığı yapılan denetimlerle kazaların önemli ölçüde azaldığı bildirildi.



Samandağ Trafik Büro Amiri Hacı Karslı, Samandağ'ın iklim koşulları bakımından motosiklet kullanımına müsait olduğunu ve bunun yanında hem ekonomik hem de kolay ve hızlı şekilde ulaşım sağlandığından motosiklet kullanımının yaygın olduğunu belirtti.



Motosikletlerin yaygın olmasından dolayı kazaların da arttığına dikkat çeken Karslı, "İlçemizde 30 bin civarında araç var bunun 10 bin civarı motosiklet. Yani her 3 araçtan bir tanesi motosiklet. 2018 yılı itibarıyla ilçemizde meydana ölümlü kazaların her 4 ölümlü kazanın 3'üne motosikletler karışmakta. Yaralamalı kazalardan her 10 tanesinin 7'si motosiklet kazası oluşturmakta. Bu nedenle denetimlerimiz devam ediyor" dedi.



2019'un ilk 8 ayında yaptıkları denetimler sayesinde ölümlü kazalarda yüzde 100'e varan bir azalma meydana geldiğini vurgulayan Karslı, yaralamalı kazalarda ise yüzde 28 bin azalma olduğunu kaydetti.



Öte yandan, ilçede trafik tescili bulunmayan ve çeşitli nedenlerle trafikten men edilen yüzlerce motosiklet çürümeye terk edildi.