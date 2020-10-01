Samandağ'da, denizde hortum (2) - Son Dakika

'CAMLAR NEREDEYSE ÇATLAYACAKTI'

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, dün akşam denizde 2 hortumun çıktığı sırada evinin balkonunda hortumları görüntüleyen vatandaşlardan Melih Leyla, o sırada yaşananları anlattı. Sarsıntı nedeniyle evlerinin camlarının neredeyse çatlayacağını söyleyen Leyla, "Sağı solu salladı biraz. Biz de tedirgin olduk, korktuk. Allah'tan fazla uzun sürmedi. Çevredeki balıkçıların zarar görmesini istemezdik" dedi.