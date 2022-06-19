Samandağ'da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Samandağ'da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

19.06.2022 20:44
Samandağ'da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çevlik ve Meydan sahilinde gün boyu denize serinlemek için giren 6 kişi, rip akıntısına kapıldı. Cankurtaranlar ve itfaiye ekipleri boğulma tehlikesi geçirenleri karaya çıkardı. Boğulmaktan kurtarılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Samandağ sahillerinde her yıl, halk arasında "kum göçmesi veya kum kayması" olarak da bilinen rip akıntısına bağlı olarak boğulma vakaları görülüyor. - HATAY

YORUMLAR
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Hatay'da akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı Hatay'da akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı Cankurtaranlar rip akıntısı uyarısı yaptı, vatandaşlar dinlemedi Cankurtaranlar rip akıntısı uyarısı yaptı, vatandaşlar dinlemedi
Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samandağ'da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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