Samandağ'da dev asayiş uygulaması - Son Dakika

Samandağ'da dev asayiş uygulaması
HATAY - Hatay Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Vatandaşın huzur ve güveni için uygulamagerçekleştirildi.
Saat 18: 00'da başlayan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, Trafik Denetleme,Narkotik Suçlarla Mücadele, ekipleri ilçe genelinde uygulama yaptı
Uygulama kapsamında, kara, ulaşım noktalarında denetimler yapılıdı. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama kontrolleri gerçekleştiriliyor.