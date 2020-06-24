Samandağ'da dev asayiş uygulaması - Son Dakika

Samandağ'da dev asayiş uygulaması

Samandağ'da dev asayiş uygulaması Hatay Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Vatandaşın huzur ve güveni için uygulamagerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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