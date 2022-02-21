Samandağ'da Dünya Anadil Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

2010 yılından beri düzenli olarak her yıl düzenlenen Anadil Günü Etkinliği, Türkiye'de Anadil Günü kapsamında yapılan geleneksel tek etkinlik olma özelliğini taşıyor.

19 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 19:00'da Samandağ Belediyesi Yeni Çarşı Salonunda yapılan etkinliğe Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, Samandağlı öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Anadilin öneminin anlatıldığı anlamlı etkinlikte çocuklar Arapça hikaye(hkeyi), şarkılar(ğinni), tekerleme (fettuka), tiyatro(mesreh), atasözleri(mettüli) ve bilmece(hazzura) alanlarında bildiklerini söylediler.

Etkinliğin açılış konuşmasını Tüm Öğrenci Velileri Derneği (ÖVDER) Samandağ Şubesi Başkanı Arkadaş Karataş yaptı. Dünya Anadil Gününün tarihine ve önemine değinen Arkadaş Karataş, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sunan herkese teşekkür etti.

Ardından günün anlam ve önemi ile alakalı konuşma gerçekleştiren Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz yaptığı konuşmada; " Bu güzel etkinliği düzenleyen sevgili hocam Arkadaş Karataş şahsında emeği geçen bütün hocalarımıza, Finnen Nihat Çay arkadaşımıza ve diğer hocalarımızın tamamına Belediye Başkanı olarak şükranlarımı sunmak istiyorum.

Tabi ki dilimizi konuşacağız, tabi ki kültürümüzü, örf ve adetlerimizi, geleneklerimizi yaşatacağız. Bu konuda eğitici arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize çok büyük bir görev düşüyor. Biz de belediye olarak bu konuda daha önce de olduğu gibi bundan sonra da bu tür etkinliklerin düzenlenmesi ve organizasyonların yapılmasında katkılarımızı hiçbir şekilde eksik etmeyeceğiz.

Bir toplumu toplum yapan özelliklerin başında o toplumun dili, kültürü, geleneği, örf ve adetleri gelir. Biz de bu değerleri yaşatmaya çalışacağız.

Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; bir toplumu toplum yapan en önemli değer o toplumun sayısal çoğunluğu, nüfusu değil, o toplumun yarattığı değerlerdir. Dolayısıyla biz de geleceğimiz, umudumuz olan çocuklarımızı mutlaka geleceğe hazırlamak zorundayız. Bir lisan bir insan diyoruz. Ana dilimizi unutmayacağız, unutturmayacağız " ifadelerine yer verdi.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir yaptığı konuşmada, Samandağ Belediyesi olarak anadile çok büyük önem verdiklerini belirterek; "Bu güzel etkinlikte bu kalabalığı ve çocuklarımızın bu sevincini gördükçe büyük mutluluk duyuyorum. Ne mutlu bize ki burada bulunan çocuklarınıza ana dilimiz olan Arapçayı öğretmişsiniz. Dilimizi, kültürümüzü, yaşantımızı unutmamak ve unutturmamak için çocuklarımıza anadilimizi öğretmeye devam edelim. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor iyi eğlenceler diliyorum." dedi.