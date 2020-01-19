Samandağ'da ev yangını - Son Dakika

Samandağ'da ev yangını
24 dakika önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:34 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi'nde bulunan aparmanın ikinci katında bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi. - HATAY
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