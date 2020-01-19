Samandağ'da ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da ev yangını - Son Dakika

Samandağ'da ev yangını

24 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi'nde bulunan aparmanın ikinci katında bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Samandağ, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:34 Kaynak: İHA
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