Samandağ'da ev yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Samandağ'da ev yangını büyümeden söndürüldü

11.03.2022 22:05
Samandağ'da ev yangını büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın teras katında bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Evde hafif maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Samandağ'da ev yangını büyümeden söndürüldü

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Samandağ, Yangın, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da ev yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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