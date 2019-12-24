Samandağ'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Samandağ'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Samandağ'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.


Sabah saatlerinden itibaren Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yolları göle çevirdi. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz suyu caddeye kadar çıktı. Çöp konteynırları da fırtına nedeniyle devrildi. - HATAY

Samandağ, Hatay, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:18 Kaynak: İHA
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