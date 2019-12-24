Samandağ'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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Samandağ'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor
6 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:18 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinden itibaren Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yolları göle çevirdi. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz suyu caddeye kadar çıktı. Çöp konteynırları da fırtına nedeniyle devrildi. - HATAY
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