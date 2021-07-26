Samandağ'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı - Son Dakika

Hatay Samandağ'da Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı kutlandı.

Hatay'da yaşayan Alevi vatandaşlar sabah erken saatlerde kentteki türbeleri ziyaret ederek dua okudu. Samandağ ilçesinde bulunan Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın türbesine gelen birçok vatandaş ibadetlerini gerçekleştirdi. 'Gadir-i Hum Bayramı' nedeniyle türbelerde kurbanlar kesildi. Ardından büyük kazanlarda içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'hirisi' adlı güne özel yemek hazırlandı. Hazırlanan hirisi, kılınan bayram namazının ardından vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca esnaf da Gadir Hum Bayramı nedeniyle etkinliklere katılmak için bir günlüğüne kepenk açmadı.

(Alican Gümüş/İHA)