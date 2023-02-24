Samandağ'da gurbetçiler, depremzedelere "hirisi" dağıttı - Son Dakika
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Samandağ'da gurbetçiler, depremzedelere "hirisi" dağıttı

24.02.2023 16:34
Samandağ'da gurbetçiler, depremzedelere "hirisi" dağıttı

Samandağ ilçesinde gurbetçi vatandaşlar, buğday ve etle yapılan ve özel bir yemek olan "hirisi" dağıttı.

Samandağ ilçesinde gurbetçi vatandaşlar, buğday ve etle yapılan ve özel bir yemek olan "hirisi" dağıttı.

Almanya'da yaşayan Şahan Arif ve Kadir Sel kardeşler ile Murat İlkay, depremzedelere Almanya'daki arkadaşlarının da katkısıyla destekte bulundu.

Gurbetçiler, depremzedeler için üç kazan "hirisi" yaptırdı.

Hazreti Hızır Türbesi sorumlusu Ali Dönmez'in nezaretinde yapılan üç kazan "hirisi" Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde depremzedelere dağıtıldı.

Kaynak: AA
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