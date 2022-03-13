Samandağ'da halkın huzur ve güvenliği için uygulama - Son Dakika
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Samandağ'da halkın huzur ve güvenliği için uygulama

13.03.2022 00:07
Samandağ'da halkın huzur ve güvenliği için uygulama

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince halkın huzur ve güvenliği için asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince halkın huzur ve güvenliği için asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenliği için gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları ve yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi konusunda uyarıda bulunuldu. - HATAY

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Hisarcık, Samandağ, Asayiş, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da halkın huzur ve güvenliği için uygulama - Son Dakika


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