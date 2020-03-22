Samandağ'da hayvan, oto ve semt pazarları kurulmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samandağ'da hayvan, oto ve semt pazarları kurulmayacak - Son Dakika

Samandağ'da hayvan, oto ve semt pazarları kurulmayacak

6 saat önce

HATAY'ın Samandağ ilçesinde hayvan, oto ve semt pazarları yasaklandı.

Samandağ'da hayvan, oto ve semt pazarları kurulmayacak, System.String[]
HATAY'ın Samandağ ilçesinde hayvan, oto ve semt pazarları yasaklandı.

Samandağ Belediyesi'nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Hatay'da hayvan ve oto pazarlarının ikinci bir emre kadar açılmasını yasakladı. Samandağ Belediyesi, dünyayı tehdit eden koronavirüs tedbirleri kapsamında Samandağ'da kurulmakta olan hayvan pazarı ve her hafta pazartesi günü kurulan semt pazarı dahil olmak üzere bütün mahallelerde kurulan semt pazarlarının ikinci bir emre kadar faaliyetlerinin olmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemizde kurulmakta olan hayvan pazarı ve her hafta pazartesi günü kurulan semt pazarı dahil olmak üzere bütün mahallelerimizde kurulan pazarların ikinci bir emre kadar faaliyetleri durdurulmuştur. İnsan sağlığından önemli bir şey yoktur. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın sağlığı için önlem amaçlı böyle bir karar aldık. Halkımızın bu durum ile ilgili gerekli hassasiyeti göstererek evinde kalmaları rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


- Hatay
Koronavirüs, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:55 Kaynak: DHA

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