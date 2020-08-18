Samandağ'da Hint keneviri ve esrar ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde asayiş ekiplerinin operasyonunda 7 kök Hint keneviri ve 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engellemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda G.M. isimli şahsın evinde yapılan aramada saksılar içerisine dikilmiş boyları 50 santim ila 2 buçuk metre arasında değişen 7 kök Hint keneviri ve gazete kağıtlarına sarılmış şekilde 300 kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.M. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY