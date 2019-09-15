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Samandağ'da hortum

10 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum, bir süre sonra kayboldu.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum, bir süre sonra kayboldu.


Samandağ'da aniden hava sıcaklığının düşmesiyle çıkan rüzgar kısa süre sonra hortuma dönüştü. Bölgede çıkan hortum korkulu anlar yaşattı. Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre sonra kendiliğinden kayboldu. - HATAY

Samandağ, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
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