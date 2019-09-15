Samandağ'da hortum
1 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum, bir süre sonra kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum, bir süre sonra kayboldu.
Samandağ'da aniden hava sıcaklığının düşmesiyle çıkan rüzgar kısa süre sonra hortuma dönüştü. Bölgede çıkan hortum korkulu anlar yaşattı. Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre sonra kendiliğinden kayboldu.
(Alican Gümüş/İHA)
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