Samandağ'da hortum
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Samandağ'da hortumHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Çevlik Sahili'nde denizde hortum çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:19 Kaynak: İHA
Samandağ'da hortum
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Çevlik Sahili'nde denizde hortum çıktı.
Aniden hava sıcaklığının düşmesiyle çıkan rüzgar kısa süre sonra hortuma dönüştü.
Bölgede çıkan hortum korkulu anlar yaşattı. Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre sonra kendiliğinden kayboldu.
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