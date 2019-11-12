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Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da hortum korkuttu - Son Dakika

Samandağ'da hortum korkuttu

7 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.


Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik Sahili'nde denizde hortum çıktı. Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre sonra kendiliğinden kayboldu. - HATAY

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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