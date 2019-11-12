Samandağ'da hortum korkuttu
7 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.
Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik Sahili'nde denizde hortum çıktı. Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre sonra kendiliğinden kayboldu. - HATAY
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