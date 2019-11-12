Son Dakika Haberleri: Samandağ'da hortum korkuttu
Son Dakika Güncel Samandağ'da hortum korkuttu - Son Dakika

Samandağ'da hortum korkuttu

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik Sahili'nde denizde hortum çıktı. Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre sonra kendiliğinden kayboldu.

(Alican Gümüş/İHA)

Samandağ'da hortum korkuttu

Samandağ, Sabah, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 18:44:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samandağ'da hortum korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]