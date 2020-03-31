Samandağ'da ilçe merkezi trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Samandağ'da ilçe merkezi trafiğe kapatıldı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezi tamamen trafiğe kapatıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezi tamamen trafiğe kapatıldı.
İlçede gece gündüz yapılan uyarılara aldırmayan vatandaşlar için ek önlemler alınmaya başladı. Kent merkezinin işlek cadde ve sokakları saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatıldı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:56 Kaynak: İHA
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