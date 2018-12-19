Samandağ'da Kavşak ve Refüjler Renkleniyor

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Samandağ'ın estetik görünümüne güzellikler katmak amacıyla kavşak ve orta refüjlerde mevsimlik çiçek ekimi yapılıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Perihan Çevikel tarafından yapılan açıklamada; " Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in öncülüğünde Samandağ'ı daha yeşil bir görünüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimizce Cumhuriyet Mahallesi İngiliz Okulu Caddesi Deniz Hastanesi karşısında, Atatürk Mahallesi İskele Caddesi Deniz Bank'ın karşısında ve Favvar' mevkiinde bulunan refüjlerde mevsimsel çiçekler ekilerek yeşillendirildi.İlçemizin estetiğine daha güzel bir görüntü kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Samandağ Belediyesi olarak her zaman yeşil çevreye önem verdik, vermeye de devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.