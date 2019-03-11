Samandağ'da Korkutan Yangın
1 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı.
Hatay
'ın Samandağ
ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Mağaracık
Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Samandağ ve Çevlik itfaiyesi müdahale etti. Güçlükle söndürülen yangının ardından evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:01 Kaynak: İHA
Bolu Ev Yangınında İtfaiye Eri Düğün Parasını Yanmaktan Kurtardı
Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı
Anne, İki Çocuğuyla Birlikte Alevlerin Ortasında Kaldı
Ege Denizinde Korkutan Deprem