Son Dakika Haberleri: Samandağ'da Korkutan Yangın

Samandağ'da Korkutan Yangın

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı.

Samandağ'da Korkutan Yangın, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Samandağ ve Çevlik itfaiyesi müdahale etti. Güçlükle söndürülen yangının ardından evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:01 Kaynak: İHA

İtfaiye, Hatay, Samandağ, Güncel
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