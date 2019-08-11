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Samandağ'da korkutan yangın

26 dakika önce

Samandağ'da korkutan yangınHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesindeki mezarlıkta bulunan kuru otların tutuşması sonucu yangın mezarlığa sıçradı .

Samandağ'da korkutan yangın
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesindeki mezarlıkta bulunan kuru otların tutuşması sonucu yangın mezarlığa sıçradı
. Duyarlı vatandaşların müdahalesine rağmen söndürülemeyen yangına olay yerine zamanında gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangın'da 16 zeytin ağacı yandı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:15 Kaynak: İHA
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