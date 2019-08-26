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Samandağ'da korkutan yangın

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Samandağ'da korkutan yangın, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Uzanbağ ve Eriklikuyu arasında bulunan 2 hektarlık otluk alanda henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine noktaya Orman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. - HATAY

Samandağ, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
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