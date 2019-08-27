Samandağ'da korkutan yangın
42 dakika önce
Samandağ'da korkutan yangınHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde ot yangını meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:16 Kaynak: İHA
Samandağ'da korkutan yangın
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde ot yangını meydana geldi. Yangın ekiplerce kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Uzanbağ ve Eriklikuyu arasında bulunan 2 hektarlık alanda henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine noktaya Orman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
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