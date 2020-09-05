Samandağ'da korkutan yangın - Son Dakika

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevlere, ekiplerin dört koldan müdahalesi sürüyor. - HATAY

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi mevkisinde orman yangını meydana geldi. Yeniköy Mahallesi'nde bulunan yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına 2 hava aracı, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozerle müdahale sürüyor.

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