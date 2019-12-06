Samandağ'da kulübede çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin yanında bulunan kulübede çıkan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir evin yanında bulunan depo olarak kullanılan kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede kulübenin her yanını sardı. Yangın kulübenin yanında bulunan eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. - HATAY