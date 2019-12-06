Son Dakika Haberleri: Samandağ'da kulübede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da kulübede çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Samandağ'da kulübede çıkan yangın kontrol altına alındı

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin yanında bulunan kulübede çıkan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı.

Samandağ'da kulübede çıkan yangın kontrol altına alındı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin yanında bulunan kulübede çıkan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir evin yanında bulunan depo olarak kullanılan kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede kulübenin her yanını sardı. Yangın kulübenin yanında bulunan eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:19 Kaynak: İHA
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