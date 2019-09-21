Samandağ'da kuru ot yangını korkuttu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde zeytinlik alana yakın bir bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, zeytin ağaçlarına sıçramadan söndürüldü. - HATAY