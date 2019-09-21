Son Dakika Haberleri: Samandağ'da kuru ot yangını korkuttu
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Samandağ'da kuru ot yangını korkuttu

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Samandağ'da kuru ot yangını korkuttu, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde zeytinlik alana yakın bir bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, zeytin ağaçlarına sıçramadan söndürüldü. - HATAY

Samandağ, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
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