Samandağ'da kuru ot yangını korkuttu
1 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde zeytinlik alana yakın bir bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, zeytin ağaçlarına sıçramadan söndürüldü. - HATAY
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