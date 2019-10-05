Samandağ'da kuru ot yangınında büyük alevler korku yarattı
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Samandağ'da kuru ot yangınında büyük alevler korku yarattıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru ot yangını itfaiye ekipleri tarafından zorlukla söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:56 Kaynak: İHA
Samandağ'da kuru ot yangınında büyük alevler korku yarattı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru ot yangını itfaiye ekipleri tarafından zorlukla söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde otluk alanda henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının yola yakın olmasından kaynaklı göz gözü görmedi. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.
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