Son Dakika Haberleri: Samandağ'da kuru ot yangınında büyük alevler korku yarattı
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Samandağ'da kuru ot yangınında büyük alevler korku yarattı

1 saat önce

Samandağ'da kuru ot yangınında büyük alevler korku yarattıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru ot yangını itfaiye ekipleri tarafından zorlukla söndürüldü.

Samandağ'da kuru ot yangınında büyük alevler korku yarattı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru ot yangını itfaiye ekipleri tarafından zorlukla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde otluk alanda henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının yola yakın olmasından kaynaklı göz gözü görmedi. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.

Samandağ'da kuru ot yangınında büyük alevler korku yarattı

Samandağ, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:56 Kaynak: İHA
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