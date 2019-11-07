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Samandağ'da öğrencilerden lösemili çocuklara destek

6 saat önce

HATAY (İHA) – Hatay'ın Samandağ ilçesinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla okulda maske taktı.

Samandağ'da öğrencilerden lösemili çocuklara destek, System.String[]

HATAY (İHA) – Hatay'ın Samandağ ilçesinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla okulda maske taktı.


Okul yönetimince "Lösemili Çocuklar Haftası" çerçevesinde düzenlenen etkinliğe Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Öğün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo katıldı. Maske takan öğrenciler, farkındalık oluşturmak için okul bahçesinde bir araya gelerek, "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" şarkısını işaret dili ile söylediler.


Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ela Yüksek, "İyileşmiş bir lösemi hastası olarak bugün hala tedavileri devam eden LÖSEV'li kardeşlerimiz için farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Bugün burada bulunup maskeleri takmamızın sebebi onları biraz olsun anlamak aslında. Lösemili çocukların sizden bir isteği var, onları maskeleri değil gözlerine bakmalısınız. Maskelerinden korkmamalısınız çünkü onlar maskelerini dış etkenlerden korunmak için ve enfeksiyon kapmamak için takıyor LÖSEV'in bize armağan ettiği 2-8 Kasım üzerine LÖSEV'li çocuklar haftasında hep birlikte diyoruz ki maskemi takarım farkındalık yaratırım" dedi. - HATAY

Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım, Samandağ, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:06 Kaynak: İHA
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