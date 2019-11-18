Samandağ'da öğrencilere ara tatil etkinliği
6 saat önce
Samandağ ilçesinde öğrencilere yönelik ara tatil etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:08 Kaynak: AA
Samandağ ilçesinde öğrencilere yönelik ara tatil etkinliği düzenlendi.
Yeni Çarşı Konferans Salonu'nda, Samandağ Belediyesi desteği ve Hatay Yenigün Tiyatro Topluluğunca gerçekleşen etkinlikte müzik ve şiir dinletisinin yanı sıra tiyatro gösterimi sunuldu.
Yoğun ilgi gören etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Yaşamını yitiren usta oyuncu Yıldız Kenter kimdir? Yıldız Kenter, Türk tiyatrosu için her zaman bir efsaneydi Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum