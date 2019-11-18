Son Dakika Haberleri: Samandağ'da öğrencilere ara tatil etkinliği
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Samandağ'da öğrencilere ara tatil etkinliği

6 saat önce

Samandağ ilçesinde öğrencilere yönelik ara tatil etkinliği düzenlendi.

Samandağ'da öğrencilere ara tatil etkinliği, System.String[]

Samandağ ilçesinde öğrencilere yönelik ara tatil etkinliği düzenlendi.

Yeni Çarşı Konferans Salonu'nda, Samandağ Belediyesi desteği ve Hatay Yenigün Tiyatro Topluluğunca gerçekleşen etkinlikte müzik ve şiir dinletisinin yanı sıra tiyatro gösterimi sunuldu.

Yoğun ilgi gören etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:08 Kaynak: AA
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