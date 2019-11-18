Samandağ'da öğrencilere ara tatil etkinliği

Yeni Çarşı Konferans Salonu'nda, Samandağ Belediyesi desteği ve Hatay Yenigün Tiyatro Topluluğunca gerçekleşen etkinlikte müzik ve şiir dinletisinin yanı sıra tiyatro gösterimi sunuldu.

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Yıldız Kenter, Türk tiyatrosu için her zaman bir efsaneydi