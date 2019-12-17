Samandağ'da okul kantinleri denetlendi - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazlarına kaçması sonucu Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından, Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ve okullara yakın marketlerde sağlık açısından tehlike arz eden ürünler bulunup bulunmadığı konusunda denetimler gerçekleştirdi.



Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, gerekli denetimler gerçekleştirilerek, sağlık açısından tehlike arz eden ürünler toplandı.



Konuyla ilgili Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kaybettiğimiz iki çocuğumuz için de çok üzgünüz. Çocuklarımızın sağlığı ve böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmaması için zabıta ekiplerimiz ilçe genelinde bulunan okul kantinleri ve okullara yakın marketlerde sağlık açısından tehlikeli ve zararlı ürünler ile ilgili sıkı bir denetim gerçekleştirdiler. Velilerimizin çocuklara bu konuda gerekli uyarmaları yapmalarını ve bütün işletme sahiplerinin bu konuda hassasiyet göstermelerini arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürünler tüketmeleri için denetimlerimizi sürdüreceğiz" denildi. - HATAY