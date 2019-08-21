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Samandağ'da orman yangını

1 saat önce

Samandağ'da orman yangınıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı.

Samandağ'da orman yangını

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi'nin yakınlarında bulunan ormanlık arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine noktaya Orman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında, rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Samandağ, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:15 Kaynak: İHA
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