Samandağ'da orman yangını kontrol altına alındı
1 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gözene Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Orman İtfaiye Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı. - HATAY
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