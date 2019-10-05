Son Dakika Haberleri: Samandağ'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu
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Samandağ'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu

26 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Samandağ'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının yola yakın olmasından kaynaklı göz gözü görmedi. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. - HATAY

Samandağ, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:28 Kaynak: İHA
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