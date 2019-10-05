Samandağ'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:28 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının yola yakın olmasından kaynaklı göz gözü görmedi. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. - HATAY
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