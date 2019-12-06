Son Dakika Haberleri: Samandağ'da otomobil bahçeye uçtu
Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da otomobil bahçeye uçtu - Son Dakika

Samandağ'da otomobil bahçeye uçtu

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bahçeye uçtu.

Samandağ'da otomobil bahçeye uçtu, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bahçeye uçtu.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya Karayolu Kuşalanı mevkinde sürücü kimliği alınamayan 31 SB 402 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bahçeye uçtu.


Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan olmazken, arabada maddi hasar oluştu. - HATAY

Samandağ, Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:49 Kaynak: İHA
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