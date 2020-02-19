Samandağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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Samandağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
7 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:01 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde Hacı B.'nin kullandığı 31 SR 272 plakalı otomobil ile Yusuf T.'nin kullandığı 31 AAK 122 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf T. ve arkasında oturan Edip G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HATAY
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