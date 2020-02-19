Samandağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Samandağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

7 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Samandağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde Hacı B.'nin kullandığı 31 SR 272 plakalı otomobil ile Yusuf T.'nin kullandığı 31 AAK 122 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf T. ve arkasında oturan Edip G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:01 Kaynak: İHA
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