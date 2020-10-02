Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde sürücüsü kimliği henüz belli olmayan 31 ABK 233 plakalı otomobil ile Ümit Ç. kullandığı 31 SL 836 plakalı bir motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ümit Ç. ve arkasında oturan Bahar yaralandı.Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Ümit Ç. hafif yaralanırken arkasında bulunan Bahar Ç'nin durumu ağır olduğu öğrenildi.
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