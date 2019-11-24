Son Dakika Haberleri: Samandağ'da otomobil, tarlaya uçarak takla attı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da otomobil, tarlaya uçarak takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Samandağ'da otomobil, tarlaya uçarak takla attı: 1 yaralı

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya uçarak takla attı.

Samandağ'da otomobil, tarlaya uçarak takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya uçarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ç.Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 BV 6342 plakalı otomobil taklalar atarak durabildi. Otomobil sürücüsü Ç.Ö. yara almazken yan koltukta oturan G.D. yaralandı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, G.D.'yi Samandağ Devlet Hastanesine götürdü. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:07 Kaynak: İHA
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