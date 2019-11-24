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Samandağ'da otomobil, tarlaya uçarak takla attı: 1 yaralı
6 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya uçarak takla attı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:07 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya uçarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ç.Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 BV 6342 plakalı otomobil taklalar atarak durabildi. Otomobil sürücüsü Ç.Ö. yara almazken yan koltukta oturan G.D. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, G.D.'yi Samandağ Devlet Hastanesine götürdü. - HATAY
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