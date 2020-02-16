Samandağ'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Samandağ'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

Samandağ'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Şükrü Kanatlı Mahallesinde Orhan G'nin kullandığı 31 GT 025 plakalı otomobil ile plakasız bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Süleyman K. ve arkasında oturan Ahmet M. yaralandı.


Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
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