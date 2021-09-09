Samandağ'da petrol atıklarının temizliği 7. gününde - Son Dakika

Samandağ'da petrol atıklarının temizliği 7. gününde

HATAY - Suriye'den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında hem denizde hem sahilde devam ediyor.

Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları bir haftadır sürüyor. Temizlik çalışmalarında petrol atıkları, sahilden ve denizden arındırılıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca oluşturulan ekipler de 14 kilometrelik Samandağ sahiline vuran petrol atıklarının temizliğine devam ediyor.