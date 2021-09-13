Samandağ'da petrol temizliği 11 gündür sürüyor - Son Dakika

Samandağ'da petrol temizliği 11 gündür sürüyor

- Samandağ'da petrol temizliği 11 gündür sürüyor Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye'den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.

- Samandağ'da petrol temizliği 11 gündür sürüyor HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye'den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor. Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları, 11 gündür sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipler de 14 kilometrelik Samandağ sahiline vuran partikülleri temizliği devam ediyor.

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