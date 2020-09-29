Samandağ'da pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Samandağ'da pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samandağ'da pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Hatay'ın Samandağ ilçesinde, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samandağ'da pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre,İlçeye bağlı Deniz Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada,henüz ismi belirlemeyen 31 SB 498 plakalı pikap ile ismi ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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