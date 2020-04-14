Samandağ'da polis ekiplerinden sıkı denetim - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine ağırlık verdi. Ekipler, sokağa çıkanların kısıtlamasının olup olmadığını denetlerken sosyal mesafe uyarısında da bulunuyor.



Samandağ ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler, polis ekiplerince sıkı şekilde uygulanıyor. Sosyal mesafe kuralına uyulması noktasında kontrollerini yoğunlaştıran polis, ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara yönelik de denetimlerini sürdürüyor. Tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerin söz konusu kuralı ihlal etmemeleri amacıyla denetimlere de ağırlık verildi. Cadde ve sokaklarda devriye görevi yapan ekipler, sık sık megafonla vatandaşlara uyarıda bulunuyor. - HATAY