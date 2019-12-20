Samandağ'da polis eşleri buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samandağ'da polis eşleri buluştu - Son Dakika

Samandağ'da polis eşleri buluştu

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis eşleri kahvaltıda biraraya geldi.

Samandağ'da polis eşleri buluştu, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis eşleri kahvaltıda biraraya geldi.


Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Öğün'ün eşi Teslime Öğün'ün öncülüğünde polis eşleri ile tanışma ve dayanışma etkinliği düzenlendi. Öğün, kahvaltıdan sonra yaptığı açıklamada, "Ülkemizin güvenliği için gece gündüz çalışan polislerimizin en büyük destekçisi, polis eşleriyle uzun bir aradan sonra bir araya geldik. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen güzel bir kahvaltı oldu" dedi.


Emniyet müdürlüğünde görevli polis memurlarının eşleri, tanışıp kaynaşmaları amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi. - HATAY

Samandağ, Hatay, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:32 Kaynak: İHA
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