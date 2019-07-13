Samandağ'da polis ile eylemciler arasında arbede çıktı
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Samandağ'da polis ile eylemciler arasında arbede çıktıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşen Evvel Temmuz Bayramı kutlamalarının ikinci gününde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grupla, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Samandağ Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:53 Kaynak: İHA
'da polis ile eylemciler arasında arbede çıktı
HATAY - Hatay
'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşen Evvel Temmuz Bayramı kutlamalarının ikinci gününde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grupla, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
İzinsiz basın açıklaması gerçekleştiren eylemci gruba, polis tarafından 3 kez ikazda bulunuldu. İkazlara rağmen dağılmayarak, eylemi sürdüren gruba, polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polise karşılık vermeye çalışan 8 şahıs, ilçe emniyete götürüldü. 8 şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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