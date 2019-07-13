Son Dakika Haberleri: Samandağ'da polis ile eylemciler arasında arbede çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samandağ'da polis ile eylemciler arasında arbede çıktı

3 saat önce

Samandağ'da polis ile eylemciler arasında arbede çıktıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşen Evvel Temmuz Bayramı kutlamalarının ikinci gününde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grupla, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Samandağ'da polis ile eylemciler arasında arbede çıktı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşen Evvel Temmuz Bayramı kutlamalarının ikinci gününde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grupla, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
İzinsiz basın açıklaması gerçekleştiren eylemci gruba, polis tarafından 3 kez ikazda bulunuldu. İkazlara rağmen dağılmayarak, eylemi sürdüren gruba, polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polise karşılık vermeye çalışan 8 şahıs, ilçe emniyete götürüldü. 8 şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Samandağ'da polis ile eylemciler arasında arbede çıktı
Samandağ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Behzat Ç.'nin fragmanında dikkat çeken Melih Gökçek detayı: O bile gitti! KKTC'de acı olay! Suya kapılan 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu Bakan müjdeyi verdi! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak 2019 yılı bedelli ve dövizli askerlik ücretleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 17:11:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samandağ'da polis ile eylemciler arasında arbede çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]