Samandağ'da polisten okul çevresinde denetim
6 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri okul saatleri boyunca uygulama yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:26 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri okul saatleri boyunca uygulama yapıyor.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Motorize Yunus Timleri, eğitim öğretim yılı dönemi boyunca sürecek tedbirler kapsamında okul çevresindeki şüpheli araç ve kişiler üzerinde GBT uygulaması ve madde kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. - HATAY
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