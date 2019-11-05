Son Dakika Haberleri: Samandağ'da polisten okul çevresinde denetim
Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da polisten okul çevresinde denetim

Samandağ'da polisten okul çevresinde denetim

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri okul saatleri boyunca uygulama yapıyor.

Samandağ'da polisten okul çevresinde denetim, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri okul saatleri boyunca uygulama yapıyor.


Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Motorize Yunus Timleri, eğitim öğretim yılı dönemi boyunca sürecek tedbirler kapsamında okul çevresindeki şüpheli araç ve kişiler üzerinde GBT uygulaması ve madde kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. - HATAY

Samandağ, Polis, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:26 Kaynak: İHA
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