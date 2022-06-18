Samandağ'da rip akıntısı uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Samandağ'da rip akıntısı uyarısı

18.06.2022 09:31

Samandağ'da rip akıntısı uyarısı Yaz aylarının gelmesiyle birlikte denizde rip akıntısına bağlı ölümlerin arttığına dikkat çeken uzmanlar önemli uyarılarda bulundu Akdeniz sahillerindeki plajlarda yaz aylarında alınan tüm önlemlere rağmen rip akıntısı can almaya devam ederken, uzmanlar bu...

Samandağ'da rip akıntısı uyarısı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte denizde rip akıntısına bağlı ölümlerin arttığına dikkat çeken uzmanlar önemli uyarılarda bulundu

HATAY - Akdeniz sahillerindeki plajlarda yaz aylarında alınan tüm önlemlere rağmen rip akıntısı can almaya devam ederken, uzmanlar bu konuda uyarılarda bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaz aylarının gelmesi ile birlikte denizde peş peşe boğulmaya bağlı ölümler yaşandı. Saatte 70 kilometre hızla hareket eden rip akıntısı, çok sığ olan plajlarda da etkili oluyor. Rip akıntısı konusunda uyarılarda bulunan dalış asistanı Akın Dönmez, "Rip akıntısına kapıldığımızda kıyıya dik bir şekilde değil, paralel bir şekilde sağa veya sola rip akıntısının şekline göre önce akımdan çıkmamız gerekiyor" dedi.

Rip akıntısının kıyıya gelen dalgaların geri dönüşü esnasında oluşan güçlü ve tehlikeli akıntı olduğunu ifade eden Dönmez, "Rip akıntısı sadece yükseklikten bakıldığı zaman fark edilebilen bir akıntıdır. Rip akıntısı oluşan bölgede deniz biraz daha koyu ve derinlik bulunuyor. Rip akıntısına kapılmış birini gördüğümüzde kesinlikle atlamamız gerekmektedir. Mümkün olduğunca cankurtaran veya sahil güvenliğe haber verilmesi güvenlik açısından daha iyi olacaktır" dedi.

Rip akıntısından kurtulmak için öncelikle korkup panik yapılmaması gerektiğini ifade eden Dönmez, şöyle devam etti:

"Rip akıntısına kapıldığımızda kıyıya dik bir şekilde değil, paralel bir şekilde sağa veya sola rip akıntısının şekline göre önce akımdan çıkmamız gerekiyor. Sağa veya sola 30'ar metre yol aldıktan sonra sahile dik bir şekilde yüzmemiz gerekiyor. Öncelikle korkup veya panik yapmamamız gerekiyor. Boğulan birisini gördüğünüz anda kesinlikle hemen atlamayınız. Önce kendi güvenliğinizi alıp, boğulan şahsa bir simit veya bir palet alıp hani bir şey yapamıyorsanız simidi ulaştırabilirsiniz. ve en yakın zamanda sahil güvenlik veya cankurtaran olan bir şahsa mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ulaşmak gerekmektedir."

YORUMLAR
500
Hatay Expo'da Kore Rüzgarı Hatay Expo'da Kore Rüzgarı Gün batımı görenleri hayran bıraktı Gün batımı görenleri hayran bıraktı
Kaynak: İHA

Samandağ, Akdeniz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samandağ'da rip akıntısı uyarısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 09:38:24. #1.12#
SON DAKİKA: Samandağ'da rip akıntısı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement