Samandağ'da Saksı Ağaçlar Tahrip Edildi
56 dakika önce
Samandağ merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Alaaddin Cilli Caddesi üzerinde Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yerleştirilen saksı ağaçlar kırılarak ve kökünden sökülerek zarar verildi.
Samandağ Belediyesi tarafından Samandağ'ı daha yeşil bir görünüme kavuşturmak amacıyla cadde ve sokaklarda yapılan yeşillendirme çalışmaları kapsamında cadde üzerinde yerleştirilen saksı ağaçlar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.
Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada; " Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Alaaddin Cilli Caddesi üzerinde yerleştirilen saksı ağaçlar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılarak ve kökünden sökülerek zarar verilmiştir.Bu olaylardan dolayı üzgünüz. Belediye ekiplerimizce daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Samandağ için çalışmalarımızı gerçekleştiriyor, sokaklarımızı güzelleştiriyoruz. Ama vatandaşlarımızın bu çalışmaları sahiplenmeleri ve korumaları gerekiyor. Bu işin takipçisi olacağız. Kentimizi korumak adına beraber yapıp beraber koruyacağız. Hep birlikte çevremizi korumak ve Samandağımızı daha yaşanabilir kılmak için bu çalışmaları sahiplenmek bütün vatandaşlarımızın görevi. Çünkü bu memleket hepimizin, Samandağ hepimizin" ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:19 Kaynak: Bültenler
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