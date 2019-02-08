Samandağ'da Saksı Ağaçlar Tahrip Edildi

Samandağ Belediyesi tarafından Samandağ'ı daha yeşil bir görünüme kavuşturmak amacıyla cadde ve sokaklarda yapılan yeşillendirme çalışmaları kapsamında cadde üzerinde yerleştirilen saksı ağaçlar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada; " Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Alaaddin Cilli Caddesi üzerinde yerleştirilen saksı ağaçlar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılarak ve kökünden sökülerek zarar verilmiştir.Bu olaylardan dolayı üzgünüz. Belediye ekiplerimizce daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Samandağ için çalışmalarımızı gerçekleştiriyor, sokaklarımızı güzelleştiriyoruz. Ama vatandaşlarımızın bu çalışmaları sahiplenmeleri ve korumaları gerekiyor. Bu işin takipçisi olacağız. Kentimizi korumak adına beraber yapıp beraber koruyacağız. Hep birlikte çevremizi korumak ve Samandağımızı daha yaşanabilir kılmak için bu çalışmaları sahiplenmek bütün vatandaşlarımızın görevi. Çünkü bu memleket hepimizin, Samandağ hepimizin" ifadelerine yer verildi.