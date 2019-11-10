Samandağ'da sazlık yangını
6 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:06 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Liman Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 ayrı noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. - HATAY
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